Dieci persone, età media 38 anni, la nuova segreteria genovese del Pd è stata presentata oggi dal segretario provinciale Alberto Pandolfo.

«Il Partito democratico – ha detto Pandolfo – sta attraversando una fase particolarmente intensa sul piano nazionale che naturalmente viviamo anche a livello locale. Una fase di dialogo, di confronto, e questo è positivo». Dalle recenti elezioni politiche sono uscite vincitrici forze che, secondo il segretario genovese del Pd, hanno dimostrato di non saper trovare un accordo per formare il Governo, quindi «È saggio che il Pd risponda a una chiamata che viene dal Quirinale» e occorre che il partito «a ogni livello, abbia dei riferimenti chiari, operativi e identificabili per affrontare sia i temi di ordine nazionale sia le questioni locali».

Di fronte a un’amministrazione cittadina guidata da un sindaco «ostaggio della Lega», il Pd è pronto sia a riconoscere le potenzialità esistenti sia a combattere le battaglie necessarie per i valori e i diritti. «Vogliamo che passi forte e chiaro che sul territorio il Partito democratico di Genova c’è».

Ecco i componenti della segeteria genovese.

Rosaria Augello

Delega ai Diritti

Sessanta anni, sposata, mamma di due figli. Lavora da sempre nelle ferrovie come specialista tecnico amministrativo, e da circa 10 anni è presidente del Dopolavoro Ferroviario di Genova. Da sempre impegnata nel sociale, oltre che nel sindacato Filt-Cgil in cui ha portato avanti tante battaglie.Candidata per la Camera dei Deputati alle ultime elezioni politiche.

Alberto Balbi

Delega alle Reti e Sapere

Ventotto anni, laureato in Ingegneria Civile e Ambientale, attualmente svolge un dottorato di ricerca presso l’Università di Genova sul tema della resilienza portuale. È stato studente della Scuola di Politiche durante l’A.A. 2015-2016 e fa parte del Board di Alumni SdP. È stato curatore, nel 2014-2015, della Global Shapers Community del World Economic Forum.

Simone Barbagallo

Delega al Territorio

Trentun anni, sposato con Giulia, laureato in Ingegneria Biomedica con tesi specialistica svolta in Irlanda. Lavora per un’azienda di ricerca clinica con sede a Genova. Segretario del circolo Pd San Fruttuoso dal novembre 2013, già membro della Segreteria Regionale Giovani Democratici.

Federica Castagnola

Delega alle Politiche Europee

Ventisette anni, laureata come Giurista d’Impresa nel 2013 con tesi in Diritto tributario sull’imposizione ambientale, Master Giurista d’impresa e amministrazione nel 2015 con tesi di Diritto del lavoro sul Demansionamento pre e post Jobs Act. Dal 2015 a febbraio 2018 praticante consulente del lavoro, da marzo 2018 impiegata addetta paghe e contributi presso lo studio stesso. Consigliere comunale di Sori dal giugno 2014.

Marina Costa

Delega alla Persona

Cinqunatacinque anni, è stata iscritta al Pci, in seguito Ds, Pds, ricoprendo anche la carica di responsabile del Lavoro nella Federazione di Torino, attualmente iscritta al Pd. Dal 1995 al 2006, assessore alle Politiche sociali del Comune di Collegno. Ha collaborato con Luciano Violante nel 1996 ed è stata capo della segreteria tecnica al gabinetto del ministro Livia Turco dal 2004 al 2006 occupandosi del Patto per la Salute. Attualmente vicesindaco del Comune di Cogoleto. Membro del direttivo di Anci Liguria, direttore e membro del cda della Fondazione Nilde Iotti, psicopedagogista, lavora al ministero della Salute.

Simone D’Angelo

Delega allo Sviluppo

Trentun anni anni, già responsabile di Economia e Lavoro dei Giovani Democratici di Genova e di Economia, Lavoro e Formazione dei Giovani Democratici della Liguria. Iscritto all’Anpi. Attualmente segretario del circolo PD Oregina-Lagaccio.

Francesca Gallerani

Delega alla Comunicazione

Quarantacinque anni, ha lavorato come addetta stampa nel mondo dell’editoria e ha pubblicato due libri per la casa editrice “Il Melangolo”. Ha tenuto una rubrica settimanale sul quotidiano Il Garantista e un blog sull’Huffington Post.

Fabio Gregorio

Delega alla Riforma Partito e innovazione

Quarantun anni, geometra, si occupa di trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile. Già membro della segreteria provinciale di Genova e coordinatore dei circoli dell’alta Val Polcevera.

Fabio Quartino

Delega all’Organizzazione

Trentaquattro anni, sposato e padre di una bambina. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università di Genova con voto di 110/110 e tesi su “Fiscal Compact: ragioni e implicazioni”. Iscritto al Pd fin dalla sua fondazione e dal 2010, segretario del circolo Pd di Crevari. Dal giugno 2017 è consigliere del Municipio VII Ponente.

Alberto Pandolfo

Trentadue anni, segretario provinciale.

Membri per funzione

Gianfranco Antoni – tesoriere del Pd Genova

Viola Boero – presidente dell’assemblea del Pd Genova

Giulia Celano – segretaria Gd Genova

Cristina Lodi – capogruppo del Pd nel Comune di Genova