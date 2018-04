Snack, panini e dolci all’insegna della tradizione ligure, ma anche un mini-market con i prodotti del territorio e la possibilità di acquistare snack in modalità “take-away”, da portare a bordo dell’aereo: sono queste le principali novità del punto bar-market “Briccocafé”, inaugurato nel weekend nella zona imbarchi dell’Aeroporto di Genova. Il locale è gestito dal Gruppo Lagardère, che per la prima volta sbarca al Cristoforo Colombo.

Particolare attenzione è stata data ai sapori locali, con un’offerta che include focaccia, pesto e pandolce, grazie alla collaborazione di Genova Liguria Gourmet, marchio collettivo per la ristorazione genovese nato in collaborazione con Regione Liguria. Tra le peculiarità del Gruppo Lagardère c’è anche l’accordo con il Banco Alimentare, finalizzato al recupero del cibo invenduto, che sarà distribuito tra le associazioni di beneficenza.

Euroflora sbarca in aeroporto

L’apertura del nuovo “Briccocafè” è stata accompagnata da un allestimento floreale in occasione di Euroflora. Un’iniziativa che ha coinvolto anche il bar “Dolce e Salato” (al piano arrivi). In area ritiro bagagli è stata poi allestita un’isola fiorita per dare il benvenuto ai passeggeri in arrivo: un intervento reso possibile da Comune di Genova ed Euroflora. In aggiunta, i videowall situati in zona arrivi, di fronte all’ufficio informazioni turistiche, sono stati interamente dedicati a Euroflora, così come il circuito monitor nell’area ritiro bagagli.