Leonardo ha annunciato che il Governo del Pakistan introdurrà in servizio ulteriori elicotteri bimotore intermedi AW139. In base agli accordi contrattuali raggiunti, le nuove unità saranno impiegate per compiti di trasporto passeggeri, elisoccorso e utility su tutto il territorio nazionale. Gli elicotteri saranno consegnati all’inizio del 2019.

L’ordine rappresenta un ulteriore passo avanti verso il completamento del programma di rinnovo della flotta elicotteristica del Pakistan, che sta procedendo attraverso l’introduzione progressiva di nuovi elicotteri, consolidando il successo dell’AW139 nel Paese.

Sono già numerosi gli esemplari di questo modello in servizio in Pakistan, molti dei quali utilizzati per missioni di soccorso, protezione civile e trasporto. L’AW139, best seller internazionale con oltre 1.000 unità acquistate da più di 300 clienti in 70 Paesi, si è dimostrato la soluzione ideale per le particolari condizioni ambientali del Pakistan, grazie a capacità operative e prestazioni, specialmente ad alte temperature e in alta quota, «superiori – si legge in un comunicato di Leonardo – a rispetto a quelle di altri elicotteri della stessa categoria disponibili sul mercato».