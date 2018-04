Il consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato di non esercitare i poteri speciali e di consentire il decorso dei termini temporali in relazione all’operazione di cessione a Leonardo spa della proprietà del know how relativa a un prodotto finalizzato alla sicurezza del transito navale da parte della Orizzonte sistemi navali spa, in quanto l’operazione non presenta profili di criticità. Lo rende noto un comunicato del cdm.

Orizzonte sistemi navali è controllata da Fincantieri (51%) e Leonardo (49%).