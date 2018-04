Convocata per il 26 aprile l’assemblea al magazzino generale dello stabilimento Ilva di Genova per tutti i lavoratori anche in cassa integrazione e i liberi dai turni. Lo annuncia una nota stampa delle Rsu Ilva Genova in relazione alla trattativa in corso tra Governo, sindacati e Mittal in atto al Mise.

Ecco le modalità dell’assemblea:

dalle 8:30 alle 10 per normalisti, impiegati, primo turno e cassaintegrati o fuori dal turno;

dalle 21:30 alle 23:00 per secondo turno;

dalle 23:00 alle 00:30 per il terzo turno;

Zincature escluse. Passeranno delegati nei reparti a riportare la discussione;

Per i lavoratori fuori dai turni o in cassa integrazione, l’appuntamento è alle 8 in consiglio di fabbrica.