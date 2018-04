«Durerà lo stretto necessario per dare il tempo a commissione e consiglio di esaminare e approvare una nuova legge regionale sul tema, che vogliamo tenga conto dell’accordo raggiunto in conferenza Stato-Regioni». Lo ha dichiarato, a proposito della proroga all’entrata in vigore della legge regionale ligure che limita il gioco d’azzardo, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Contro il provvedimento, in discussione oggi in consiglio regionale, protestano le opposizioni e il comitato “Mettiamoci in gioco”.

«Oggi – ha precisato il governatore – vogliamo solo evitare un assurdo legislativo che una legge entri in vigore poco prima che ne arrivi un’altra».

Secondo Toti, «Chi oggi cerca opzioni populiste come il divieto totale del gioco d’azzardo perde di vista un pezzo del problema: quello di non consegnarlo in mano alla criminalità organizzata, di ridurre l’offerta e di prendersi carico dei ludopatici. Ci sarà una riduzione dell’offerta in Liguria per effetto dell’accordo Stato-Regioni a partire da fine maggio per raggiungere l’obiettivo di una riduzione del 50%».