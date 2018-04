Iniziata nel quartiere fieristico genovese la 49^ edizione di Fiera Primavera (6-15 aprile), dieci giorni e dieci sere per fare acquisti con migliaia di idee: da “Pianeta casa”, con gli arredi e i materiali per la all’arredamento per esterni, dallo shopping al settore auto e moto e al vivacissimo spazio dedicato ai “dimostratori” con gli utensili e gli oggetti per la cucina, la pulizia e il bricolage. Più spazio al verde con “Orto e giardino” e all’enogastronomia con presenze da tutta Italia, e poi ristoranti, take-away e street food.

Il meteo favorevole per il primo week end fa crescere la voglia di vivere all’aria aperta, di pensare alle vacanze e di rinnovare casa e abbigliamento, tra buon cibo e relax,il cuore di Fiera Primavera.

Sul palco di Family Fun sabato e domenica gli spettacoli saranno non stop dalle 11.30 fino a sera, tra fitness, spettacoli per bambini e danze country. Domenica sera alle 20 si chiude con lo Zumba Party, una serata aperta a tutti nel segno del ritmo e della musica sudamericana.

Nel Genoa Village parte da domani la fase eliminatoria dell’ottava edizione della Genoa Values Cup, con 3000 bambini in campo a sfidarsi nel nome dell’integrazione, dell’amicizia e della lealtà.

L’ingresso a Fiera Primavera è gratuito .Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 22, sabato e domenica dalle 11 alle 23, domenica 15 aprile chiusura alle 21.

Fiera Primavera è anche l’occasione di acquistare materialmente il biglietto di Euroflora: da oggi, all’ingresso di piazzale Kennedy, è in funzione una cassa aperta tutti i giorni, fino a domenica 15 aprile, dalle 15.30 alle 19.30, nei fine settimana anche dalle 11 alle 13.30.