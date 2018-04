I segreti e le curiosità del Museo di Storia Naturale di Genova sono da oggi disponibili gratuitamente anche su una nuova app gratuita, “Museo segreto”, realizzata in italiano e in inglese per piattaforme Android e iOS.

La storia e gli aspetti meno conosciuti del Museo di Storia Naturale “G. Doria” di Genova sono ora disponibili anche su smartphone per mezzo di filmati, realtà aumentata, immagini e testi. L’applicazione “Museo segreto” è stata realizzata grazie al contributo del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito della legge n. 6/2000 per la diffusione della cultura scientifica.

Gli aspetti tecnici sono stati messi a punto da Ett, mentre i contenuti scientifici sono stati curati dal personale del Museo e dell’Associazione Didattica Museale.

Una volta scaricata l’applicazione, si entra nel Museo e su una mappa interattiva si individuano i vari punti di interesse; con la videocamera attivata, si inquadrano i marker e si vedono quindi i contenuti nuovi e in realtà aumentata.

Tanti sono i temi che è possibile approfondire: la storia del museo e del suo fondatore e quella degli esploratori che hanno dato vita alle prime collezioni, le curiosità e le informazioni sui principali reperti del museo, le attività che si svolgono nei laboratori “dietro le quinte”, le attività didattiche gestite dall’Associazione Didattica Museale e le iniziative di divulgazione scientifica promosse dalla Società degli Amici del Museo.