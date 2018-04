Stanziati 30 mila euro per sostenere i Civ genovesi che hanno allestito le strade, le piazze e gli angoli caratteristici della città nel corso delle festività natalizie.

«Un modo per ringraziare, anche in modo tangibile, gli operatori commerciali che hanno contribuito in maniera determinante ad abbellire Genova in maniera ricca e coinvolgente – ha sottolineato l’assessore al commercio e al turismo del Comune di Genova Paola Bordilli, nel corso della cerimonia di consegna avvenuta oggi a Palazzo Tursi – Il contributo vuole essere un modo per essere vicini, come amministrazione, al tessuto commerciale della città e per sostenere, almeno in parte, le spese che gli operatori hanno affrontato durante le festività natalizie. E la collaborazione con i Civ si è dimostrato un atout vincente per ogni manifestazione che abbiamo organizzato finora e l’ultima in ordine di tempo è Euroflora: altro evento per il quale ringrazio i commercianti per la proficua collaborazione».

Alla cerimonia sono intervenuti Paolo Odone, presidente della Camera di Commercio di Genova e dell’Ascom-Confcommercio di Genova e Paolo Barbieri, vicedirettore di Confesercenti.

«Come associazione di categoria – ha commentato Odone – siamo molto soddisfatti, perché abbiamo scoperto che con l’impegno di tutti, soprattutto dei partecipanti ai Civ, si possono fare grandi cose. Siamo un motore straordinariamente capace di fare innovazione anche nel commercio e nel turismo».

Barbieri ha sottolineato che: «È la prima volta che il Comune di Genova riconosce, attraverso un bando, lo sforzo che ogni anno i Civ fanno per vestire a festa la città nel periodo natalizio. Mai come quest’anno, poi, i consorzi hanno saputo rendere Genova viva e scintillante per augurare “buone feste” ai genovesi e ai tanti turisti nostri ospiti».