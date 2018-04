Domani 13 aprile all’Acquario di Genova seconda e ultima giornata del 6° Congresso regionale della Uil di Genova e della Liguria, con l’elezione del segretario generale della Uil ligure e il rinnovo degli organismi.

I lavori si apriranno alle ore 9,30 con la presentazione nuovi strumenti organizzativi. Seguiranno il dibattito e poi le conclusioni di Carmelo Barbagallo, segretario generale nazionale della Uil.

L’elezione del consiglio confederale è previsto per le 13.45, l’elezione degli organismi statutari per le 14. Alle 15.30 si terrà un’assemblea con le candidate e i candidati Uil alle rsu nel pubblico impiego. Per questa ragione saranno presenti i segretari generali nazionali di categoria:Michelangelo Librandi, Uil Fpl, Sonia Ostrica, Uil Rua, Nicola Turco Uilpa, Pino Turi, Uilscuola. Saranno presenti al dibattito anche i segretari confederali: Antonio Foccillo, segretario confederale Uil nazionale, Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria. Concluderà la giornata Carmelo Barbagallo. Modererà il dibattito, per la segreteria confederale regionale, Lella Trotta.