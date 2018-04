Rapallo. Tutto è pronto al deposito di Rapallo di San Pietro di Novella per l’avvio dei FrecciaBus, i bus navetta turistici di interscambio su cui saliranno i passeggeri in arrivo al casello autostradale rapallese su bus gran turismo.

Già attivi due servizi igienici mentre le strutture ricettive compreso il bar e la sala d’accoglienza saranno pronte nei prossimi giorni: «Intorno al 15 maggio dovrebbe essere tutto pronto e funzionale – assicura il direttore operativo di Atp, Roberto Rolandelli – i tempi per l’avvio delle opere necessarie erano molto stretti e per questo non abbiamo potuto avviare tutto per l’inizio del nuovo sistema». I mezzi FrecciaBus sono già pronti, anche se fino a oggi non ci sono ancora state prenotazioni.

La prenotazione per la sosta presso l’apposita area e il servizio navetta (che verrà effettuato da nove mezzi) deve essere effettuata entro 48 ore dall’arrivo in loco. Oltre le 48 ore è comunque possibile usufruire del servizio, con una maggiorazione sui costi.

In ogni caso i mezzi utilizzati, le “Frecce” euro 6, non resteranno fermi in deposito: «Ovviamente in caso di mancanza di prenotazioni da parte di società di trasporto non inserite nella white list, i due pullman navetta verranno utilizzati per il normale servizio di trasporto turistico lungo la linea 82 per Portofino o, nel caso di domani primo maggio, per la linea 822 sempre per Portofino». Ecco il link per prenotare.

Oltre che le regole, sul sito sono riportate anche le tariffe praticate per il servizio FrecciabBs e che, forse, hanno contribuito alla mancanza di prenotazioni: da rimessa Atp a Rapallo A/R (parcheggio autobus granturismo compreso) 150 euro; da rimessa Atp a Santa Margherita Ligure A/R (parcheggio autobus granturismo compreso) 150 euro; servizio navetta Frecciabus da rimessa Atp a Portofino A/R (parcheggio autobus granturismo compreso) 450 euro.