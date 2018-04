Porto Antico, Acquario e Galata Museo del Mare ospiteranno dal 10 al 12 maggio la prima edizione del Festival del Mare, ideato e organizzato dall’Università di Genova.

In tre giorni 20 discipline, più di 50 eventi per ogni genere di pubblico: tavole rotonde, workshop, conferenze divulgative, laboratori didattici, mostre e spettacoli e una rassegna cinematografica, 120 ospiti e più di 300 persone coinvolte nell’organizzazione. Un’occasione per “immergersi” in modo innovativo e coinvolgente nei temi legati al mare, le emozioni che suscita, il rapporto uomo e natura, le nuove possibilità che offre tra ricerca, lavoro e futuro.

Tra i vari ospiti presenti, Kevin Fewster, direttore del National Maritime Museum di

Greenwich, per una lezione sui grandi affondamenti “dal Titanic all’Andrea Doria”, Nick Sloane, direttore delle operazioni che hanno permesso lo spostamento della nave Concordia dall’Isola del Giglio a Genova, Raffaele Saladino, dell’Università della Tuscia e presidente della Società Italiana di Astrobiologia con un ritorno alle origini della vita e la biologa Mariasole Bianco sulla difesa dell’ambiente marino.

Scarica il programma completo del Festival del Mare