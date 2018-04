Il progetto fotografico “Parchi di Nervi – Prima della tempesta” è ospitato fino al 6 maggio nella Spazio Incontri Mare durante Euroflora. Una documentazione eccezionale perché l’artista, il genovese Pio De Rose, ha scattato le foto nei Parchi di Nervi poco prima che la tromba d’aria del 2016 ne cambiasse la morfologia.

A Euroflora sono esposte 15 foto delle 28 del progetto di De Rose, che è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista online inglese, specializzata in fotografia del paesaggio, On Landscape e il prossimo settembre uscirà su alcune riviste inglesi specializzate in giardini storici.

Il progetto di De Rose è concepito comeun work in progress che si dovrebbe concludere con le foto del parco nel post-Euroflora.