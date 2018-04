Euroflora: la meraviglia delle composizioni di fiori recisi alla Gam

I fioristi liguri e italiani uniscono le forze a Euroflora per abbellire gli spazi museali presenti nei parchi di Nervi, abbinando composizioni elaborate ai quadri e alle sculture ospitate. Qui siamo dentro la Galleria d’Arte Moderna e abbiamo fatto una chiacchierata con quelli che potremmo definire artisti dei fiori, provenienti da Genova e Imperia.

Un mestiere, quello di Sabina Di Mattia e Francesco Bannini, che necessita di passione e anni di studio, per riuscire ad arrivare a realizzare composizioni come quella del video, «questo lavoro non si improvvisa aprendo semplicemente una partita iva», dice Di Mattia.

I due non nascondono che fare il fiorista oggi è comunque difficile, non solo perché necessita tempo e fa sacrificare anche la vita privata, ma anche perché sono diminuite le occasioni per cui si comprano i fiori recisi: «Solo in questi ultimi tempi i giovani stanno tornando a comprare per fare un regalino», racconta Bannini.

Oggi va di moda il matrimonio americano, con tantissimi fiori, ma spesso i costi degli allestimenti fanno fare marcia indietro, «purtroppo si pensa che mettere qualche fiore sia una banalità, invece oltre al costo delle materie prime c’è tutto l’aspetto dell’allestimento che viene dimenticato», aggiunge Bannini.