Trenitalia, official carrier di Euroflora, ha programmato oltre 110 treni regionali al giorno a servizio di Genova Nervi, con un incremento di 30 collegamenti il sabato e 52 nei festivi per un totale di oltre 60 mila posti giornalieri.

Il biglietto di Euroflora, acquistato nei canali di vendita ufficiali, comprende il viaggio di andata e ritorno sui treni regionali per il tratto urbano Genova Voltri – Genova Nervi. Promozioni per i bambini fino a 8 anni che viaggiano ed entrano alla manifestazione gratuitamente se accompagnati da adulti con regolare biglietto di ingresso, e per i gruppi composti da almeno 25 persone che possono usufruire di un ingresso gratuito comprensivo anche dell’utilizzo del treno.

La stazione di Genova Nervi dista 150 metri dall’ingresso principale di Euroflora, quattro collegamenti all’ora – dalle 9 alle 20 – la collegano alle principali stazioni genovesi e a tutte le località, anche fuori regione, utilizzando l’interscambio a Genova Brignole (a 15 minuti di percorrenza) e Genova Piazza Principe (20 minuti). Rinnovata anche la stazione di Nervi con interventi di restyling, che ne incrementano il decoro, e l’installazione di nuovi apparati per un’informazione ai viaggiatori più efficace.

Una task force composta da personale Trenitalia e RFI sarà impegnata, per tutta la durata della manifestazione, a intervenire in caso di eventuali criticità e a gestire i flussi nelle stazioni. In particolare, nella stazione di Genova Nervi, saranno adottati filtri all’area di accesso: pertanto i visitatori di ritorno dalla manifestazione sono invitati a raggiungere con anticipo la stazione rispetto all’orario di partenza del treno scelto.