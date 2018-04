A Euroflora è stato già annunciato il sold out per domani, sabato 28 aprile, con 18 mila biglietti già venduti in prevendita. Alle 11 di stamattina è stato venduto il biglietto numero 200 mila.

Domani alle 11, nello spazio incontri Mare, lo chef stellato Ivano Ricchebono si esibirà, insieme allo chef Marco Primiceri e alla pastry chef Lucia De Prai – compagni di brigata nella cucina del ristorante stellato “The Cook al Cavo” in vico Falamonica – nella realizzazione esclusiva del piatto “Euroflora 2018” studiato, pensato e disegnato dai tre chef per Euroflora, con fiori e prodotti della cucina tradizionale ligure, tra cui l’immancabile basilico. Nella stessa location alle 12.30 si terranno i laboratori del pesto organizzati dal Consorzio di tutela basilico genovese dop.

Oggi intanto occhi puntati su Roma Capitale: «Roma è presente con 680 metri quadri di spazio espositivo per raccontare la bellezza femminile, un messaggio importante contro la violenza sulle donne realizzato con circa 6.700 piante da fiori. Un omaggio che la città rende a tutte quelle donne che subiscono ogni giorno in famiglia, sul lavoro, nella società discriminazioni di cui troppo spesso non si parla», spiega Pinuccia Montanari, assessore alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale e “vecchia conoscenza” genovese, visto che era stata assessore all’ambiente nella giunta guidata da Marta Vincenzi.

L’’installazione è ispirata alla figura di Athanasius Kircher. Il gesuita tedesco pensava si potessero progettare giardini in cui alberi e piante, visti da un punto determinato, prendessero una forma animata e sembrassero dipinti in un quadro; anche le città avrebbero potuto essere costruite in modo da apparire figure animate. Secondo questa filosofia la natura viene imbrigliata in una rete di prospettive calcolate con cura. È il visitatore di Euroflora che ammirando lo spazio di Roma Capitale può scoprire l’immagine di donna che è stata “nascosta” dai progettisti. Le piante utilizzate sono le bordure di agerato, le begonia semperflorens, il bosso (buxus sempervirens), le surfinie e le tagete.

«Riporteremo a Roma i fiori che abbiamo utilizzato per la manifestazione e in più riceveremo in omaggio da Euroflora un carico di piante e fiori che impiegheremo nella nostra città per nuove e originali decorazioni artistiche», specifica Montanari.