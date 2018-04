Da oggi a Genova comprare il biglietto di Euroflora – floralies in programma dal 21 aprile al 6 maggio nei Parchi di Nervi – è più facile. In occasione di Fiera Primavera, la grande campionaria in programma dal 6 al 15 aprile, all’ingresso del quartiere fieristico è in funzione una cassa dedicata, aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30, nei fine settimana anche dalle 11 alle 13.30.

Da domani il servizio biglietteria sarà attivato anche nello Iat – Ufficio Informazioni e Accoglienza del Porto Antico, all’ingresso dell’area, in calata Falcone Borsellino. L’ufficio è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.