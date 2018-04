Fiori, colori, arte con la mostra pittorica che si svolgerà dal 17 aprile al 5 maggio a Palazzo Reale presentata dal Civ Ascom “Balbi Principe-le vie della storia”.

La mostra è organizzata con il supporto di Ascom Confcommercio Genova, la Consulta dei Civ Ascom Confcommercio, Palazzo Reale, ed è stata pensata come iniziativa nell’ambito di Euroflora 2018.

In occasione del grande evento florovivaistico internazionale, il Civ “Balbi Principe -Le Vie della Storia” ha voluto organizzare una mostra delle opere di importanti pittori locali che intrecciano in maniera il tema floreale a quello del territorio, delle sue identità e dei suoi volti. La natura floreale nei suoi variegati e colorati aspetti, i paesaggi naturali, i porticcioli, le nature morte, gli squarci di luce, le prospettive e i volti della nostra terra sono rappresentati ed esposti su quadri ad olio su tela e acquarelli per una panoramica di soggetti attraverso gli sguardi e i pennelli delle due artiste locali Carmen Tangari e Lidia Rossi.

Orari:

da martedì a venerdì 9 -19

sabato, domenica e festivi 13.30-19