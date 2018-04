Erano oltre 210mila i tagliandi complessivamente venduti a oggi, alle 11.30, per Euroflora. Per domani 29 aprile è annunciato il tutto esaurito, quarta giornata dopo oggi sabato 28 aprile, mercoledì 25 e domenica 22.Per quanto riguarda gli ingressi nei musei, oggi si sfiorano le 45mila presenze complessive.

Orari di apertura: tutti i giorni fino domenica 6 maggio dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18). Consigliata la visita pomeridiana per chi proviene dalle aree limitrofe.

Biglietti di ingresso: il numero giornaliero degli ingressi disponibili è limitato a 20mila unità, i biglietti possono essere acquistati on line sul sito www.euroflora2018.it e nei punti vendita Best Union Vivaticket, presso le biglietterie della Fiera di Genova in piazzale Kennedy fino al 6 maggio dalle 8 alle 18, nello Iat del Porto Antico tutti i giorni fino al 6 maggio dalle 9 alle 18. Gli organizzatori raccomandano l’acquisto in prevendita, dal momento che è possibile non ci sia disponibilità di posti per il giorno stesso. Il biglietto comprende l’utilizzo delle navette (da piazzale Kennedy per Genova Brignole A/R, dal parcheggio dei bus turistici in corso Europa a Nervi A/R) e il treno nella tratta ferroviaria metropolitana Genova Voltri-Genova Nervi) e costa 23 euro.

L’ingresso è gratuito per bambini fino a 8 anni, biglietto ridotto a 16 euro per i ragazzi dai 9 ai 16 anni. Biglietto scontato a 21 euro per i gruppi di almeno 25 persone con gratuità per l’accompagnatore. Ingresso gratuito per i visitatori con disabilità al 100% (biglietto ritirabile direttamente ai welcome desk di via Eros da Ros e via Capolungo) e, in caso di comprovata necessità, dell’accompagnatore. Biglietto ridotto a 16 euro per i visitatori con disabilità pari o superiore al 67%. I cani sono ammessi, provvisti di guinzaglio e museruola.

All’interno dei Parchi e dei musei non sono ammesse le bottiglie di vetro.

Visite guidate

Genova Experience organizza visite guidate alla manifestazione in italiano, inglese e francese con partenze alle 10.30, 12.30, 14.30, 16.30. Il costo è di 10 euro a persona, per gruppi con più di 20 partecipanti tariffa ridotta a 8,50 euro. Info e prenotazioni: www.euroflora2018.it/visite-guidate/.