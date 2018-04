Sullo sfondo anche della telecronaca del Giro dell’Appennino di ciclismo, trasmesso via web in tutto il mondo, Euroflora è stata visitata in massa anche nella giornata di ieri. 16 mila i biglietti venduti per lunedì 23 aprile, 10.500 quelli per ora acquistati in prevendita per oggi (dato aggiornato alle 17 di ieri).

Nella giornata di ieri, 4.645 le presenze complessive registrate nei musei: 1.902 alle Raccolte Frugone, 1.785 alla Gam, 958 alla Wolfosoniana.

Sulle linee 15 e 17 Amt, intensificate per tutto il periodo della mostra, si è registrato un incremento di passeggeri del 30%. Servizio a pieno ritmo per le navette da 18 metri operanti in circolare tra corso Europa e via Oberdan, e per i bus da 12 metri che hanno trasportato i visitatori da piazzale Kennedy fino alla stazione ferroviaria di Brignole.

Negli stalli predisposti in corso Europa sono arrivati 60 bus. La Polizia Municipale ha accolto all’uscita dell’Autostrada di Genova Est un bus turistico di persone con problemi di disabilità e lo ha scortato fino all’entrata dedicata alla Galleria d’Arte Moderna di Nervi.

40 i mezzi impegnati – tra scooter elettrici e carrozzine – tutto il giorno al servizio di visitatori con problemi di mobilità personale.