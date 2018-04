C’è un’azienda di Genova specializzata in luminarie dietro ai coloratissimi ombrelli che hanno invaso Genova in occasione di Euroflora su iniziativa dei Civ del centro cittadino.

Un’esperienza di lavoro di 68 anni (è stata fondata nel 1950) quella di Lucio Guagliata Luminarie, con sede a poca distanza dal casello autostradale di Bolzaneto.

La storia In un paesino dell’entroterra genovese Enrico Guagliata decide di iniziare a progettare e realizzare luminarie per le parrocchie delle zone limitrofe. Con il passare degli anni Lucio, il figlio, e Iliana, la nuora, portano avanti la tanto amata azienda fino a farla diventare una delle principali nel settore. Oggi i figli Marina e Andrea si occupano della ditta che, da una decina d’anni, opera nei più importanti comuni del Centro-Nord Italia. Da poco tempo stanno diventando operativi anche il figlio di Andrea e i nipoti, che stanno dando un’impronta ancora più innovativa alle proposte dell’azienda.

L’idea è nata da un paio di mesi, ma la conferma all’azienda è arrivata circa 20 giorni fa.

«Si tratta di una novità – racconta a Liguria Business Journal Andrea Guagliata – rispetto al nostro core business, gli ombrelli sono circa 4500, lavoriamo di notte per installarli e dovremmo completare tutto entro domani, con via Roma, piazza Fontane Marose e i portici di via XII Ottobre».

L’unico nemico di questo tipo di installazioni è il vento molto forte e, quando sarà il momento di rimuoverle (non c’è ancora una data), l’azienda donerà in beneficenza gli ombrelli ancora utilizzabili.

La Luciano Guagliata ha come punto di forza il fatto di “farsi tutto in casa“: l’acquisto delle materie prime avviene da fornitori internazionali «di primissima qualità», conosciuti durante le fiere a cui l’azienda partecipa nel corso della bassa stagione, ma lo studio progettuale, la costruzione delle forme, l’installazione, l’assistenza, la disinstallazione e lo stoccaggio del materiale in magazzino è tutto farina del sacco dell’impresa genovese.

Tra i lavori di cui Andrea Guagliata va particolarmente fiero c’è una grande palla di natale di 7 metri di diametro realizzata per la città di Courmayeur, ma anche 2 alberi luminosi alti 20 metri, o l’illuminazione di via XXV Aprile e via Roma l’anno scorso. Il “biglietto da visita” e principale motivo d’orgoglio è però l’Outlet di Serravalle: «Due anni fa abbiamo vinto una gara per l’illuminazione e gli allestimenti della durata di 5 anni, superando le proposte di altre 27 aziende, di cui 21 estere».

L’azienda ha 9 dipendenti, a cui si aggiungono altre persone durante il periodo di maggiore richiesta (in totale 15-20 unità).

