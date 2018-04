Dentix, azienda attiva nel settore della cura dentale, apre il suo primo centro ad alta specializzazione in Liguria, a Savona. L’inaugurazione è prevista per domani, mercoledì 11 aprile. Salgono così a 29 le cliniche aperte da Dentix in Italia per un totale di oltre 300 nuovi posti di lavoro creati nel Paese.

Dentix aprirà in via Paleocapa 24, nello stabile in cui prima aveva sede l’hotel Riviera. Uno spazio da 285 mq in cui saranno impiegati 15 professionisti del territorio.

Secondo quanto rilevato dal VII Rapporto Rbm-Censis sulla Sanità in Italia, oltre 12 milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie per motivi economici e proprio le cure odontoiatriche figurano tra quelle meno accessibili (40,2%). Il Sistema Sanitario Nazionale riesce a coprire solo limitate fasce della popolazione, rendendo quello delle cure dentarie un vero e proprio nervo scoperto del sistema sanitario universalistico italiano.

Ogni clinica Dentix è composta da un’équipe di professionisti con il direttore sanitario che si occupa del coordinamento del lavoro degli odontoiatri con l’obiettivo di soddisfare ogni richiesta anche grazie all’utilizzo di macchinari all’avanguardia, come la CAD-CAM, l’apparecchiatura Digital TAC e la radiografia panoramica.

«Per la prima volta arriviamo in Liguria, a Savona, mettendo a disposizione dei cittadini un servizio di prima qualità a un prezzo accessibile – dichiara Paolo Marzo, Marketing Manager Italia di Dentix – Una città a cui sono particolarmente affezionato, dopo gli anni di studi all’Università di Genova, proprio nel polo di Savona, ed è quindi un grande orgoglio per me poter portare qui Dentix. Mettiamo il cuore in ciò che facciamo e lo dimostriamo in ogni nostro nuovo centro: così sarà per Savona con la cui apertura Dentix arriva alla sua 29esima clinica di proprietà, non in franchising, aperta in Italia dal 2014, con l’obiettivo di arrivare entro la fine dell’anno a 30 nuove cliniche per 450 nuovi posti di lavoro con professionisti assunti sul territorio italiano. Siamo convinti che sia fondamentale ricucire il rapporto tra cittadini e mondo dell’odontoiatria. Molti si sono allontanati dalle cure dentistiche a causa della crisi ma hanno diritto di tornare a prendersi cura del proprio sorriso e con le nostre cliniche possono farlo. È la nostra più grande sfida: e i giudizi dei pazienti sul nostro operato dimostrano che siamo sulla strada giusta».