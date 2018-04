I segreti di Excel in un corso organizzato da Confindustria Genova, attraverso la propria società di servizi Ausind srl.

Appuntamenti per tutti i livelli di competenza: excel base, intermedio e avanzato.

Il corso di base è in calendario nei giorni 14 e 16 maggio (con orario 9-13 e 14-18); si acquisiranno le competenze necessarie per un uso completo di tutte le principali e più importanti funzionidi Excel: caricamento dati, formattazione, stampa, creazione di report e grafici, applicazione di formule per elaborare i dati inseriti secondo le esigenze aziendali.

Il corso di intermedio si terrà il 24 maggio (con orario 9-13 e 14-18); i partecipanti affronteranno le funzioni di calcolo più evolute per una analisi più profonda dei dati.

Il corso avanzato si terrà il 29 maggio (con orario 9-13 e 14-18); i partecipanti a questo corso saranno in grado di sfruttare al meglio le funzionalità del programma Excel nei suoi aspetti più complessi in forma approfondita.

Per informazioni sui programmi, i costi e le preadesioni cliccare qui (area Formazione e Corsi–Informatica).

Per ulteriori informazioni le imprese possono rivolgersi al Servizio Formazione (010 8338421) o ad Ausind srl (010 8338290; 010 8338461).