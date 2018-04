Consiglio regionale, commissioni il 2 e 3 maggio, ecco i lavori.

II commissione-Salute e sicurezza sociale

Seduta congiunta con le commissioni V e VII del Comune di Genova. Mercoledì 2 maggio, alle 10. Sala Rossa di Palazzo Tursi, via Garibaldi 9, Genova

– Audizione del vicepresidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell’Ospedale Galliera, del portavoce del comitato “Cittadini per Carignano” e del presidente di Italia Nostra in merito al progetto del nuovo ospedale Galliera.

Giovedì 3 maggio, alle 15

Ordine del giorno:

1) Proposta di legge 174 (Sergio Rossetti, Raffaella Paita, Luca Garibaldi, Giovanni

Barbagallo, Luigi De Vincenzi, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon, Juri

Michelucci): Modifica alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 “Tutela sanitaria

delle attività sportive”. Illustrazione del provvedimento

2) Disegno di legge 181: Modifiche alla Legge regionale 6 settembre 1984, n. 46

“Tutela sanitaria delle attività sportive”. Illustrazione del provvedimento

3) Audizione, alle ore 15.30, con: sindaco del Comune di Genova, presidente del

Municipio VII Ponente, direttore generale Asl 3, presidente dell’Autorità Portuale di Genova, amministratore delegato di Vte- Voltri Terminal Europa e direttori di:Autostrade per l’Italia – Direzione primo tronco e Direzione Territoriale produzione di Genova – Rfi in merito alle problematiche di salute che da anni affliggono i cittadini dei quartieri di Prà/Palmaro, derivanti dall’inquinamento ambientale sviluppatosi negli ultimi dieci anni, al fine di comprendere quali siano i provvedimenti da adottare o già in itinere per affrontare e modificare la situazione esistente.