Una fase favorevole ma con alcuni dati ancora negativi: è quanto prevedono gli industriali del Tigullio per il secondo trimestre 2018, secondo l’indagine congiunturale del Centro studi di Confindustria Genova.

Secondo l’indagine, le previsioni delle imprese manifatturiere operanti sul territorio del Tigullio indicano un miglioramento del clima di fiducia per il secondo trimestre dell’anno in corso, in complessiva risalita rispetto alle indicazioni riguardanti i primi tre mesi dell’anno, anche se la ripresa non sarà uniforme.

Per alcuni degli indicatori analizzati si tratta di una rottura del trend negativo imboccato dal terzo trimestre del 2017. I rallentamenti precedenti possono contestualizzarsi all’interno di un cammino di crescita intrapreso negli ultimi anni e che si sta comunque svolgendo in un contesto nazionale einternazionale in significativo miglioramento. Le aziende quindi prevedono una fase favorevole, sebbene con alcune ombre: se produzione, fatturato e occupazione sono attesi in aumento, d’altra parte l’export e, di conseguenza, gli ordini sembrano dover affrontare un trimestre di debolezza.

Rispetto all’intera area metropolitana di Genova e alla Liguria, i saldi tra imprenditori ottimisti e pessimisti su produzione, fatturato e ordini sono inferiori. Quest’ultimo dato, in particolare, è in flessione anche rispetto alle indicazioni fornite dalle aziende del Tigullio per il 1° trimestre dell’anno, il che si accompagna all’analoga dinamica dell’export.

Al contrario, con riferimento al mercato del lavoro, le aspettative delle imprese nel trimestre in corso confermano che il recupero della domanda di lavoro ha ripreso slancio: le attese sull’occupazione sono in aumento e sono migliori rispetto agli indicatori metropolitano e regionale.

Tra i settori merceologici locali, previsioni positive caratterizzano l’attività dell’industria chimica-farmaceutica per tutte le voci. Prudenza continua a essere presente tra le aziende operanti nella cantieristica navale (con commesse stazionarie nel prossimo trimestre) e nel settore dell’automazione, elettronica e telecomunicazioni. Sono invece negative le attese nel settore ardesiaco e dei materiali da costruzione.

Per maggiori informazioni: http://www.confindustria.ge.it/impresa/studi-e-ricerche/centro-studi/indicatori- economici/22912-focus-previsioni-di-andamento-industria-nel-tigullio-per-il-ii-t rimestre-2018.html