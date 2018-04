Liguria e Toscana sono le regioni che registrano le percentuali più elevate di camere già riservate per l’1 Maggio, con un tasso di occupazione rispettivamente del 94% e del 91%, oltre 10 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. È quanto emerge dall’aggiornamento al 27 aprile del monitoraggio dell’offerta ricettiva nazionale disponibile online condotto da Cst per Assoturismo Confesercenti sui principali portali del web.

Seguono, nella classifica delle regioni più prenotate, Veneto Umbria e Lazio, tutte e tre sul 90%.

Dal monitoraggio emerge un consolidarsia livello nazionale dell’appeal delle città d’arte, piccole e grandi, ma si rileva anche l’apertura della stagione delle principali località balneari, grazie anche al bel tempo.