Valorizzare il turismo e diminuire il suo impatto, in base a un progetto condiviso con i sindaci del territorio e il Parco e con una regia chiara: è l’obiettivo della cabina di regia insediata oggi in Regione, alla presenza del presidente Giovanni Toti, dell’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone, dell’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino, dell’assessore regionale alla Cultura e alla Formazione Ilaria Cavo, dell’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai e dei direttori dei Dipartimenti regionali in grado di mettere in campo soluzioni finanziarie per valorizzare l’area.

«Non si tratta di limitare i turisti – ha detto Toti – ma di gestirli al meglio». L’esempio portato dal governatore ligure è quello di Euroflora che, in poco più di 9 giorni, ha gestito un flusso di 220mila visitatori.

«Le Cinque Terre – ha continuato Toti – non sono un territorio uguale agli altri, ma un volano la cui ricaduta in termini economici si estende anche alla Spezia, a Sestri Levante. Un territorio che per qualità e opportunità va gestito attraverso un piano» da elaborare anche con il Ministero dell’Ambiente e del Turismo, con cui stiamo portando avanti iniziative importanti come la Via dell’Amore in una leale collaborazione istituzionale». Il lavoro «non si potrà esaurire nel prossimo mese o in un anno, ma dovrà proseguire e coinvolgere ogni settore, dai piccoli temi ai più grandi».

Tre i settori considerati strategici: logistica e trasporti, conl’obiettivo di integrare il Cinque Terre Express con il trasporto marittimo da potenziare, modernizzare le stazioni, personalizzare i treni con il marchio Cinque Terre; agricoltura, ambito in cui è prioritario mantenere la prima risorsa del Parco, il paesaggio e i suoi caratteristici muretti a secco, e convogliare sul territorio gli investimenti, attraverso i fondi disponibili; qualità dell’offerta turistica all’interno del Parco, da perseguire sotto la regia di Regione Liguria, con la possibilità di riqualificare le strutture ricettive e avviare una formazione ad hoc anche con specifici strumenti di area.