Raffaele Mincione non ha ancora chiesto di convocare una assemblea per il rinnovo del cda di Carige e potrebbe non farlo per i prossimi 18 mesi, nel caso in cui si verificassero novità sul fronte delle aggregazioni per la banca ligure. Il finanziere detentore del 5.4% della banca ligure lo ha affermato a margine della assemblea di Retelit.

A proposito delle prospettive di aggregazione con altre banche, Mincione ha precisato: «Ritengo, credo e spero nei prossimi 18 mesi. La pazienza non è infinita, la pazienza è di 18 mesi. Ma se nei prossimi diciotto mesi gli eventi portano a una situazione condivisa da tutti non c’è bisogno di fare niente. Non è che per principio andiamo a litigare, una parte litiga se c’è motivo».