Aumento della tensione tra Usa e Cina dopo che Donald Trump ha deciso ulteriori tariffe per 100 miliardi di dollari sulle importazioni di prodotti cinesi e dati contrastanti nel job report statunitense hanno frenato Wall Street e le Borse europee che hanno chiuso in negativo. L’indice d’area Stoxx 600 segna – 0,35%, Francoforte -0,52%, Parigi -0,35% e Londra -0,22%. In rosso anche Milano con Ftse Italia All-Share a 25.189,09 punti (-0,10%) e Ftse Mib a 22.929,87 punti (-0,17%).

A Piazza Affari exploit di Telecom Italia (+6,9%) dopo il +5% circa di ieri, grazie alla conferma dell’intenzione di Cdp di entrare nel capitale con una quota fino al 5%. Bene le utility con A2a (+1,2%), Snam (+1,2%), Italgas (+1%) che ha annunciato una acquisizione in Sardegna. e Terna (+0,8%). Giù Prysmian (-4,4%) e Cnh (-3,5%).

L’euro/dollaro si attesta a 1,2272.

Petrolio in netto calo, penalizzato dalle tensioni commerciali: il Wti a 62,37 dollari al barile (-1,9%), il Brent a 67,4 dollari al barile (-1,2%). Oro a 1.335 dollari l’oncia

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 128 punti base dai 126 punti di ieri. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro si attesta all’1,77%.