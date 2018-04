Borse piatte in apertura della seconda seduta settimanale di scambi. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,04% (Ftse All Share -0,02%). In leggero calo anche Parigi, con il Cac 40 che lascia per strada lo 0,09%, mentre si registra un lieve rialzo delle borse di Francoforte (+0,1%) e Londra (+0,19%).

In una giornata ricca di dati macroeconomici, in attesa della stagione delle trimestrali che sta ormai entrando nel vivo, spicca la chiusura positiva della Borsa di Tokyo, con il Nikkei che sfiora il +0,9%.

A Milano in evidenza Salvatore Ferragamo, il cui titolo compie un balzo dell’1,6% in apertura. Moderato progresso per Telecom, che guadagna mezzo punto nel giorno dell’assemblea. Giù invece Stmicroelectronics (-4%), Fca (-0,59%) e Mediaset (-0,57%).

I cambi: l’euro perde terreno verso il biglietto verde e passa di mano a 1,2204 dollari (1,2218 alla vigilia). L’euro vale anche 132,889 yen (132,63), quando il dollaro è scambiato a 108,874 yen (108,55). Per quanto riguarda il petrolio, il contratto sul Wti consegna giugno guadagna lo 0,73% a 69,14 dollari al barile e il Brent del Mare del Nord con uguale consegna prende lo 0,44% a 75,04 dollari al barile.

Spread Btp/Bund in lieve rialzo a 117 punti dai 116 della chiusura di ieri.