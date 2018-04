A Piazza Affari, fuori del listino principale, A.S. Roma è stata sospesa per eccesso di rialzo (+25% la variazione teorica) sulle prime battute dopo la vittoria nei quarti di finale in Champions League contro il Barcellona. Entrata in contrattazione guadagna il 20,82% a 0,586 euro.

La Borsa di Milano ha aperto in calo, con Ftse Mib in avvio -0,17% a 23.133 punti. Alle 10 Ftse Italia All-Share è a 25.405,57 punti (-0,08%) e Ftse Mib a 23.159,23 punti (-0,06%). Cauti anche gli altri listini europei, Francoforte in avvio segna -0,32%, Londra- 0,25%,Parigi,- 0,36%. Ha chiuso in ribasso della borsa di Tokyo, il resto dell’Asia è positiva, dopo il buon risultato messo a segno da Wall Street.

L’euro / dollaro riporta una variazione pari a +0,19%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,39%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che scambia a 65,4 dollari per barile.

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto stabile a 126,9 punti con un rendimento all’1,77%.