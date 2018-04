Avvio di seduta in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni a +0,22% a 23.853 punti. In evidenza Tenaris (+1,01%) e Fca (+0,79%), in calo Leonardo (-0,73%).

Borse europee contrastate in attesa di indicazioni dalla riunione della Bce. Francoforte -0,21% a 12.395 punti, Londra lo 0,2% a 7.379 punti mentre Parigi avanza dello 0,06% a 5.416 punti.

Nei mercati asiatici ha chiuso bene Tokyo (+0,47%), in rosso le piazze cinesi.

Attese sul mercato le indicazioni in tema di tassi e Qe della Bce, che si riunirà oggi, mentre domani sarà il turno del pil Usa.

Il petrolio wti supera i 68 dollari dopo le previsioni del presidente francese Macron per un ritiro degli Usa dall’accordo sul nucleare iraniano, attestandosi a 68,18 dollari al barile, il brent supera quota 74 dollari a 74,28 (+0,38%).

Nei cambi l’euro apre stabile nei confronti del biglietto verde a 1,2178 dollari. Moneta unica stabile anche contro lo yen a 133,10.

Lo spread tra Btp e Bund apre a 114 punti base col rendimento del decennale italiano è all’1,75%.