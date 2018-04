Partiranno il prossimo 18 aprile e si svolgeranno a Rapallo, nella sede della scuola di lingue Shenker, le lezioni d’inglese per gli autisti Atp Esercizio. Il corso avrà la durata di 34 ore, con tre classi da 7/8 allievi ciascuna. La prima classe farà lezioni dal 18 aprile fine 11 luglio, la seconda classe dal 19 aprile fine 12 luglio, la terza classe dal 27 aprile fine 20 luglio.

I corsi sono rivolti ai dipendenti di Atp Esercizio e sono ovviamente organizzati su base volontaria. I primi a poter partecipare alle lezioni sono gli autisti e gli addetti alla biglietteria che fanno riferimento alla zona di Rapallo, Santa Margherita e Portofino, anche se poi l’iniziativa sarà estesa a tutto il territorio della Città Metropolitana, entroterra compreso.

Lanciati un mese fa, i corsi hanno ottenuto subito l’attenzione e l’adesione di molti dipendenti di Atp Esercizio, tanto che in questa fase è stato limitato a 34 il numero degli iscritti. I corsi sono gratuiti, le risorse sono già finanziate nel budget alla voce “formazione”. Per quanto riguarda le modalità del corso, le lezioni verranno svolte da personale qualificato di una scuola di lingue che svolge la propria attività a Genova e in provincia, e che ha una sezione anche a Rapallo. L’iniziativa fa parte del progetto “Innovazione in Movimento” avviato da Atp Esercizio.