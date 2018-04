In occasione della festività del Primo Maggio, Atp Esercizio garantirà il collegamento dei bus turistici sulla tratta tra Rapallo e Portofino via Santa Margherita. Per l’occasione, e solo nella giornata del Primo Maggio, la linea prende la denominazione 882 con partenza dei bus dal casello autostradale di Rapallo.

L’orario è scaricabile qui e dalla sezione Primo Piano del sito www.atpesercizio.it.

Per viaggiare a bordo delle corriere della linea 882 saranno necessari i biglietti denominati “Portofino Pass” al costo di 3 euro solo andata, e 5 euro andata e ritorno in caso di acquisto in uno dei punti vendita autorizzati (per l’occasione sarà aperta la biglietteria aziendale di piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita dalle 9,30 alle 17,15). Il prezzo a bordo autobus sarà di 4 euro solo andata e 6 euro andata e ritorno.