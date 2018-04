Camera di Commercio e Museo di Palazzo Reale di Genova hanno lanciato l’iniziativa “Vai al Museo con Genova Liguria Gourmet“, che lega la ristorazione di qualità e il patrimonio artistico museale della città di Genova.

In occasione dell’anno del Cibo Italiano 2018, a partire dal 14 aprile i clienti dei 23 ristoranti Genova Liguria Gourmet riceveranno una cartolina che, presentata alle biglietterie, varrà uno sconto sul biglietto per visitare il Museo di Palazzo Reale o la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola nel corso del 2018.

Le cartoline proporranno un’opera d’arte esposta nei due musei statali genovesi abbinata a una ricetta tipica del territorio. I soggetti ritratti e le ricette presentate varieranno ogni mese, fino a dicembre, in funzione della stagione dell’anno.

L’anno del cibo italiano è un’iniziativa dei ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni culturali e del turismo, che su iniziativa dei ministri Dario Franceschini e Maurizio Martina hanno proclamato il 2018 Anno nazionale del cibo italiano, promuovendo manifestazioni, iniziative ed eventi legati alla cultura e alla tradizione enogastronomica dell’Italia.

«La Camera di Commercio lavora incessantemente per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio locale – commenta Alessandro Cavo, in rappresentanza della giunta camerale – e per noi eccellenza vuol dire ristoranti Genova Liguria Gourmet che si impegnano ogni giorno per proporre ai genovesi e ai turisti piatti di alta qualità legati alla tradizione culinaria locale».

«In questo anno del cibo è grande l’impegno dei beni culturali accanto a chi si occupa e preoccupa della nostra importante tradizione culinaria – afferma Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Reale di Genova – questa unione tra patrimoni culturali darà un valore aggiunto all’azione che Palazzo Reale persegue a favore del territorio».

I ristoranti Genova Liguria Gourmet che aderiscono all’iniziativa sono: Al Veliero, Antica Osteria della Castagna, I Tre Merli, Il Genovese, Ristorante Da Rina, Ristorante La Voglia Matta, Ristorante San Giorgio, Santamonica, Rossocarne, Ristorante La Mandragola, La Pineta, Le Perlage, Murena Suite, Soul Kitchen Il Ristorante, Toe Drue Antica Osteria, The Cook al Cavo, Tiflis, Trattoria detta del Bruxaboschi 1862, Zeffirino, Ostaia da U Santu, Baccicin du Caru, Zupp, Meliá.