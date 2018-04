Lo sport come mezzo di condivisione e di crescita. Domenica alle 15 più di 200 bambini delle scuole elementari e medie di Genova avranno la possibilità di assistere alla partita Sampdoria-Cagliari allo Stadio Luigi Ferraris. È possibile grazie all’Associazione non profit Dalla scuola allo stadio, al patrocinio di Figc, Aism Associazione italiana sclerosi multipla, Corriere dello Sport e Tuttosport.

La giornata rivolta ai bambini comprende il servizio pullman, l’ingresso allo stadio in un’area riservata, gadget e spuntini per passare un momento di condivisione da ricordare.

Intanto, sempre per celebrare i suoi cinquant’anni a Genova, Aism, che con la sua Fondazione Fism è primo ente finanziatore della ricerca sulla sclerosi multipla in Italia, è presente a Euroflora (nello spazio D26) con un’aiuola (realizzata da Rattiflora) dove begonie rosse rappresentano il numero 50.

Qui i visitatori avranno l’opportunità di firmare la Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla, per conoscere e condividere valori e aspettative di oltre 114 mila persone che hanno ricevuto la diagnosi di questa malattia, per la quale non c’è una cura definitiva, con cui dovranno convivere tutta la vita.