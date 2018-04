Tassi favorevoli e consulenza finanziaria a 360° da parte di Banca Carige per gli alberagtori genovesi. Banca Carige e Associazione Albergatori di Genova hanno firmato oggi un protocollo di intesa diretto a favorire l’accesso al credito e ai servizi bancari per il settore alberghiero grazie a un servizio di consulenza dedicato ed all’applicazione di tassi favorevoli e commissioni competitive. L’accordo è stato siglato nella sede genovese dell’Ascom, dal presidente dell’Associazione Albergatori di Genova, Valter Mariani, e dall’area manager Genova Ponente di Banca Carige, Andrea Pedrelli.

Il nuovo protocollo prevede per le imprese alberghiere associate la possibilità di accedere ai finanziamenti di Banca Carige, sia a medio-lungo che a breve termine, usufruendo di tassi particolarmente favorevoli e competitivi. Anche sul fronte dei servizi bancari – come il conto corrente o il Pos – sono previste agevolazioni per quanto riguarda i canoni e le commissioni. Il protocollo prevede un servizio di consulenza finanziaria a 360 gradi che la banca offrirà alle imprese alberghiere. Grazie all’accordo sottoscritto, gli imprenditori del settore avranno a propria disposizione consulenti dedicati, in grado di offrire risposte in tempi rapidi e consigliare le soluzioni più adeguate in base alle esigenze del cliente.

«Il settore alberghiero è una delle realtà economiche cittadine più importanti – afferma Valter Mariani – ed è certamente tra i più attivi in fatto di investimenti. Con l’accordo siglato con Banca Carige consolidiamo la collaborazione con un istituto di credito molto radicato in questo territorio per sostenere e sviluppare un’eccellenza genovese quale è la nostra accoglienza alberghiera».

«Grazie all’intesa stipulata con l’Associazione degli Albergatori – commenta Andrea Pedrelli – Banca Carige conferma la sua forte attenzione verso le aziende genovesi. La rete di consulenti che verrà dedicata alle imprese alberghiere consoliderà quel rapporto di conoscenza personale e diretta dell’imprenditore, della sua storia e dei suoi progetti, che da sempre rappresenta il punto di forza del Gruppo Banca Carige».