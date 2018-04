Il Primo Maggio e il 25 Aprile sarà sciopero in Liguria del commercio e della grande distribuzione. Lo annuncia un comunicato di Filcams Cgil.

Filcams Cgil «ribadisce il concetto che non esiste contrattualmente obbligatorietà della prestazione lavorativa nelle festività nazionali e rimarca la gravità del fatto che alcune imprese, soprattutto nella grande distribuzione, abbiano previsto, in modo del tutto illegittimo, in molte lettere di assunzione l’obbligo del lavoro festivo. Ecco perché – si legge ancora nella nota stampa – è stato necessario proclamare lo sciopero che va a garantire di beneficiare della festività anche a queste lavoratrici e lavoratori».

Pertanto, «la Filcams Cgil Liguria ha dichiarato sciopero per l’intero turno di lavoro nelle giornate di 25 Aprile e Primo Maggio 2018. Lo sciopero coinvolgerà i lavoratori di tutti gli esercizi commerciali facenti capo a Confesercenti, Confcommercio e Federdistribuzione. Per sensibilizzare anche i cittadini sui temi della vertenza il giorno 24 aprile saranno effettuati volantinaggi nelle principali piazze della Liguria»