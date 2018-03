Vento settentrionale anche di 100-110 km/h previsti per domani, mercoledì 21 marzo. L’avvertimento è di Arpal, che ha emesso un avviso meteorologico per vento di burrasca.

Dal pomeriggio di oggi fino a metà della giornata di domani, soffieranno dai quadranti settentrionali in modo molto intenso, raggiungendo anche, sulla zona di allertamento C (la costa del Levante dal promontorio di Portofino sino al confine con la Toscana), il livello di burrasca forte.

Dalla tarda serata e fino a domattina saranno anche possibili deboli nevicate sui rilievi di A e D con locali spolverate in sconfinamento fino a quota 200-300 metri e possibile interessamento di tratti dell’autostrada A6.

Avviso e allerta non sono sinonimi: in Liguria, non tutti i fenomeni meteo intensi portano all’allerta meteo (che scatta solo per gli effetti al suolo causati da precipitazioni, temporali e neve).