I capolavori immortali di Van Gogh visti a 360° grazie alle oltre 3.000 immagini ad alta risoluzione proiettate a grandi dimensioni attraverso una potente tecnologia multimediale: la mostra multimediale “Van Gogh Alive – The Experience” arriva per la prima volta a Genova, dal 14 aprile al 2 settembre 2018, nell’area del Porto Antico (Magazzini del Cotone, Modulo 1).

Le animazioni, la grandezza degli schermi e i piani visivi permetteranno di apprezzare dettagli altrimenti non percepibili delle opere del pittore olandese e fanno di “Van Gogh Alive – The Experience” un evento immerisivo che ha entusiasmato milioni di visitatori nel mondo.

L’esposizione porterà nel capoluogo ligure un mix di proiezioni multimediali e contaminazioni tra forme espositive classiche, che tracceranno un ritratto emozionale e autentico di Vincent Van Gogh, grande maestro precursore dell’arte moderna.

Grazie all’innovativa tecnologia SENSORY4™ sviluppato dalla società australiana Grande Exhibitions, il pubblico potrà immergersi per circa un’ora, nelle opere dell’artista, con suggestioni visive e sonore di grandissimo impatto emozionale. “Van Gogh Alive – The Experience” è un viaggio indimenticabile e sensoriale, nelle opere e nel mondo del celebre pittore olandese.

Gli stati d’animo, le sensazioni, i pensieri più profondi e i sentimenti rintracciati tra le righe delle lettere di Vincent al fratello Theo, prenderanno luce tra le opere, accompagnando mirabilmente l’esperienza e il racconto per immagini dei quadri, dei disegni, della vita fino alla follia del grande artista.

Grazie a 50 proiettori ad alta definizione, gestiti da un complesso sistema di motion graphic multicanale, i celebri quadri dipinti a Parigi, Arles, Saint-Rémy e Auvers-sur-Oise si animeranno sulle note di Vivaldi, Ledbury, Tobin, Lalo, Barber, Schubert, Satie, Godard, Bach, Chabrier, Saint-Saëns, Godard, Handel ma non solo. Nei volumi e nell’ambiente della mostra si irradierà la grande forza del colore e il grande vigore pittorico delle opere che continuano a regalarci così emozioni uniche, in quello che è divenuto un nuovo e importante strumento di fruizione dell’arte.

Dopo il successo ottenuto in Australia, Stati Uniti, Russia e dopo aver entusiasmato il pubblico a Milano, Roma, Firenze, Bologna e Verona, l’esposizione rientra nel calendario di appuntamenti proposto da Porto Antico e dalla Città di Genova. Un ampio programma di iniziative collaterali permetterà inoltre di coinvolgere il pubblico, di Genova e non solo.

Creata da Grande Exhibitions, società specializzata nella progettazione di grandi eventi artistici itineranti e prodotta da Time4Fun S.r.l., in collaborazione con Porto Antico di Genova e con il patrocinio del Comune di Genova, la mostra è curata dal critico d’arte Giancarlo Bonomo.