Unige, 21 nuovi master gratuiti: tutto quello che c’è da sapere

5 Riabilitatore disabilità visive

Master I livello – Scadenza iscrizioni: 30 aprile 2018 – Referente: Sonia Agrebbe

Obiettivi: la formazione di professionisti che, operando in equipe multidisciplinare, siano in grado di effettuare la riabilitazione delle persone con disabilità visiva.

Partner: il Master è promosso dal Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell’Università di Genova sulla base di un’associazione temporanea di scopo con la fondazione Istituto David Chiossone per ciechi e ipovedenti onlus. Il Master è realizzato in collaborazione con Asl Cn1 (Cuneo), Centro Regionale Sant’Alessio – Margherita di Savoia per i Ciechi, Cooperativa Sociale Irifor del Trentino Onlus, Irifor Onlus sezione provinciale di Torino, Irifor Regionale Toscano Onlus, Ics Maugeri, Istituto dei Ciechi di Milano, Istituto dei ciechi Francesco Cavazza Onlus, Istituto dei Ciechi Opere riunite “I. Florio – F. ed A. Salamone”, Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista, Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi, Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi, Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi, Istituzione Centro Educativo Riabilitativo per Videolesi “Gino Messeni Localzo”, Lega del Filo d’Oro Onlus, Mutualité Française, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Istituto italiano di tecnologia. Il Master ha ricevuto il sostegno di Confindustria Genova e della Conferenza Nazionale degli Comitati di Parità delle Università Italiane.