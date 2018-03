Quindici treni Alstom inizieranno a entrare in circolazione in Liguria entro il prossimo biennio in seguito alle commesse di Trenitalia che si è aggiudicata la società di Savigliano. Alstom si è aggiudicata quattro contratti del valore di circa 330 milioni di euro da Trenitalia per la fornitura di 54 treni regionali Coradia Stream “Pop” che saranno in circolazione nelle regioni Abruzzo (4 treni), Liguria (15 treni), Marche (4 treni) e Veneto (31 treni). Lo annuncia la società in una nota. Queste nuove commesse sono parte dell”accordo quadro firmato nell”agosto 2016 da Alstom e Trenitalia. I 54 Pop si aggiungono ai 47 già ordinati dalla Regione Emilia Romagna nel 2016.

«Siamo molto lieti – dichiara Michele Viale, amministratore delegato e direttore generale di Alstom in Italia – che Trenitalia e le Regioni Abruzzo, Liguria, Marche e Veneto abbiano rinnovato la loro fiducia nella famiglia dei treni regionali Coradia di Alstom e ci auguriamo di ottenere presto la fiducia anche di altre Regioni. Pop è stato molto apprezzato dalle autorità locali e dai passeggeri che hanno potuto ammirarlo in anteprima, visitando il modello in scala reale, durante le tappe del road show #lamusicastacambiando nelle principali città italiane»