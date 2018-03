C’è tempo fino alle 13 del 16 aprile 2018 per presentare le candidature a ReStartAlp, il primo incubatore e acceleratore temporaneo di impresa del territorio alpino italiano, promosso da Fondazione Cariplo e Fondazione Edoardo Garrone.

Il Campus residenziale gratuito di 10 settimane (dal 28 giugno al 28 settembre 2018, con una pausa intermedia dalle lezioni dal 30 luglio al 2 settembre), a Premia, sulle Alpi Nord Occidentali, è dedicato a 15 giovani aspiranti imprenditori under 35 che vogliano sviluppare idee d’impresa e startup nelle filiere tipiche del territorio alpino: agricoltura, gestione forestale, allevamento e agroalimentare, artigianato, turismo e cultura. Il Campus offre una formazione gratuita e di eccellenza, grazie a un team qualificato di docenti, esperti e professionisti e una rete di partner di elevato profilo istituzionale.

I partecipanti al campus avranno la possibilità di apprendere teorie e tecniche di avvio e gestione di un’impresa rurale-montana e di business planning e tecniche di gestione dei processi produttivi rurali e di montagna. Tra gli obiettivi formativi anche le tendenze macro e micro economiche, teorie e strumenti di marketing tradizionale e digitale, tecniche e strumenti per l’ottenimento di finanziamenti, contributi e agevolazioni finanziarie all’avvio per la gestione dell’impresa. Avranno inoltre la possibilità di vivere esperienze virtuose e di successo in ambito imprenditoriale e di valorizzazione del territorio ed esperienze di vita, lavoro rurale e di montagna.

La Fondazione Edoardo Garrone mette a disposizione premi per un totale di 60 mila euro per dare vita ai migliori progetti presentati, e un servizio di consulenza gratuita della durata di 12 mesi per i più meritevoli.