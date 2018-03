A Rapallo è stato aperto ufficialmente ieri il cantiere per il rifacimento della copertura del torrente San Francesco, ma, come comunica il Comune stesso, tanti sono gli interventi previsti su tutto il territorio, dal centro alla periferia senza dimenticare le frazioni.

Particolarmente rilevanti – secondo il Comune – sono le operazioni di realizzazione del terzo lotto della fognatura che, da tempo, stanno interessando la frazione di Sant’Andrea di Foggia. Le opere principali sono state ultimate: nei prossimi giorni l’intervento proseguirà con i lavori di completamento (traverse, impianti di sollevamento…).

Subito dopo verrà effettuato l’allargamento della sede stradale con posizionamento del guardrail, per una maggiore sicurezza stradale.

Al via dopo Pasqua i lavori di ripavimentazione in pietra arenaria di via torre Civica e vico della Pista, interventi che fanno seguito al restyling che ha già interessato parte del centro storico.

Come già comunicato dall’assessore ai Lavori Pubblici Arduino Maini, numerosi altri cantieri prenderanno il via trascorso il periodo pasquale, onde evitare il più possibile disagi in un frangente tradizionalmente a elevata affluenza turistica.