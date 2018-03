Pums: ecco come sarà il futuro della mobilità a Genova

1 Trasporto pubblico

Le linee di forza sono quelle che trasportano almeno 3 mila passeggeri all’ora per direzione. Devono avere un’ottima interconnessione con treno, metropolitana e le altre linee di forza, ma anche le cosiddette linee di adduzione e il traffico privato. Ovunque le tendenze suggeriscono che: devono essere a trazione elettrica, avere una sede propria ovunque sia possibile (corsie preferenziali), una portata massima, avere la priorità dell’onda verde al semaforo e avere in futuro una guida autonoma.

La nuova metropolitana: allungata da Terralba (a Levante) sino a piazza Pallavicini (in val Polcevera), con tre nuove stazioni (due già finanziate, Terralba e Canepari). Si ipotizza di far entrare in funzione anche quella di Corvetto, passando da 8 a 12 stazioni. Nei nuovi punti d’arrivo saranno realizzate aree di parcheggio.

La linea L (Levante): 13 km. Partenza da corso Europa/via Somma, passando per Quarto (via Tigullio), dove sorgerebbe il parcheggio di interscambio, arrivando a Brignole, percorrendo via Fiume via XX Settembre, sino a raggiungere via Fanti d’Italia per tornare indietro. La prima fase di sviluppo prevede la partenza da Quarto.

La linea VB (Val Bisagno): 14,5 km. Partenza da Prato (pian Martello), segue il Bisagno (Molassana, Staglieno, Brignole) sino a piazzale Kennedy. Allo studio tre opzioni: percorso tutto in sponda destra; percorso in sponda sinistra su corso De Stefanis, corso Sardegna, piazza Giusti, via Archimede (o corso Torino e Buenos Aires); sponda destra sino a via Bobbio (ponte Campanella) poi in sponda sinistra. Connessa a parcheggio di interscambio previsto in via Bobbio (casello Genova Est) e alle altre linee di forza esclusa la P. La prima fase di sviluppo partirebbe da Molassana (via Geirato).

La linea C (Centro): 11,3 km. Partenza da Marassi (piazza Galileo Ferraris), arrivo in via Degola a Sampierdarena. Percorso attraverso corso Sardegna, piazza Giusti, via Archimede, piazza Verdi, via Fiume, Via XX Settembre, via Roma, via Balbi, Principe, via Fanti d’Italia, via Cantore, piazza Montano. Il ritorno passando per via Avio e via Gramsci. Collegata con il parcheggio di interscambio previsto in via Dino Col. Connette i nodi logistici, le tre stazioni Fs principali e tutte le linee di forza. Su piazza Galileo Ferraris si concentreranno le linee collinari che non arriveranno così più a Brignole.

La linea P (Ponente): 10,6 km. Partenza da Caricamento, arrivo a Sestri Ponente in via Soliman. Il percorso prevede il passaggio in via Buozzi, via di Francia, via Buranello, via Degola, via Cornigliano, via Siffredi, via Puccini. Al ritorno passaggio per via Avio e via Cantore. Connette il Porto Antico con la stazione Fs Principe, il terminal del bus di via Fanti d’Italia, i terminal traghetti e crociere e la prevista stazione Fs Genova-Aeroporto-Erzelli.

Due opzioni strategiche: la via di corsa può essere vincolata (tram) o libera (lightram, filobus, bus), con – come vedremo – una variazione notevole di costi. L’alimentazione può essere con catenaria (totale o parziale) o a batteria.

Le linee di adduzione e tpl leggero: il piano ipotizza che le linee che porteranno le persone a quelle di forza, potrebbero essere sostituite gradualmente e senza eccessiva esposizione economica, con veicoli elettrici. Si calcola circa 500-550 veicoli di minore portata. C’è anche la possibilità di scegliere l’ibrido classico (elettrico+termico) o plug in (elettrico alimentato con termico o batteria ricaricabile). Entro sei mesi dall’approvazione sarà stilato un piano legato ai servizi su domanda, l’attuale Drin Bus, appaltando i servizi anche ad altri operatori, taxi compresi.

Più spazio ai taxi: incentivi sia per prenotazione online e pagamento integrato, sia per passaggio all’elettrico, ride sharing, abbonamenti con tariffe agevolate, nuovi servizi inclusa la consegna di piccoli colli.

Rivalutare impianti speciali (ascensori, funicolari): adottare manutenzioni predittive per minimizzare guasti e interruzioni e studiare nuovi impianti.