Il 22 maggio entrerà in vigore del Regolamento UE 2016/679, meglio conosciuto come Regolamento Europeo Privacy, che prevede impegnativi adempimenti per tutte le categorie. La nuova normativa, punto d’arrivo di un lungo iter legislativo europeo, prevede un differente approccio e regole più stringenti per il trattamento dei dati personali.

Il convegno “Maggio 2018: la nuova frontiera del trattamento dei dati personali”, in programma venerdì 23 marzo alle 9,30 nella sede di via Garibaldi 4 della Camera di Commercio di Genova, ha l’obiettivo di formare aziende e professionisti sui nuovi adempimenti legati alla privacy.

L’evento è organizzato con la collaborazione tecnica dello Studio Quorum di Roma e Milano e si inserisce all’interno delle attività dell’ufficio Pid (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio di Genova.

I lavori prevedono una sessione plenaria mattutina dedicata ai principi generali del Regolamento e una pomeridiana con tre workshop tematici dedicati a filoni d’interesse per le aziende: “e-commerce, siti web e adempimenti privacy”, “adempimenti privacy per società che operano all’estero” e “adempimenti per le libere professioni: focus su avvocati e commercialisti”.

La partecipazione al convegno è gratuita fino a esaurimento posti; è necessario iscriversi (all’intera giornata oppure a una delle sessioni pomeridiane) inviando una email a relazioni.esterne@ge.camcom.it o telefonando allo 010/2704 561 – 262.

