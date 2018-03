Dall’unione di due eccellenze gastronomiche italiane nasce il Pecorino al Pesto genovese, presentato all’edizione 2018 del Taste di Firenze di fronte a una platea di operatori del food nazionali e internazionali.

A produrlo è il Caseificio Il Fiorino, in collaborazione con Pesto Rossi, azienda genovese specializzata dal 1947 nella produzione e vendita di prodotti gastronomici di alta qualità. Da questa partnership è nato un formaggio pensato per le tavole dei gourmet di tutto il mondo: il Pecorino aromatizzato al Pesto Rossi, maturato in cella per almeno 30 giorni e dal sapore morbido ed equilibrato.

Il formaggio unisce alla cagliata di latte di pecora, proveniente esclusivamente dalla Maremma, il pesto prodotto da Roberto Panizza con Basilico Genovese Dop e Aglio di Vessalico, seguendo l’antica ricetta della tradizione ligure. Il Pecorino si riconosce, già dalla crosta, per il colore giallo, tendente al verde, grazie alle foglie di basilico triturate. Al gusto si presenta con un sentore leggermente acido che richiama la salivazione e poi esplode in bocca, grazie al basilico ma sempre in piena armonia con la delicatezza del formaggio. Quello che più stupisce è il perfetto equilibrio tra i diversi sapori, ottenuto grazie all’armonia e alla ricercata qualità di tutti gli ingredienti.