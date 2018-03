Domenica 25 marzo prende il via la nuova stagione del Parco Avventura di Genova Righi, con tante novità in programma per il 2018: nuovi percorsi, piattaforme e ostacoli sulle cime degli alberi, per vivere e apprezzare il bosco da un punto di vista nuovo.

«La prima grande novità di quest’anno è il nuovo percorso Rosso Super − spiega il titolare del parco Avventura Romolo Benvenuto − un percorso altissimo tra gli alberi, che garantisce panorami davvero mozzafiato. Otto postazioni aeree per nuove magiche avventure: dal “nido dell’aquila”, oltre 12 metri da terra, si può ammirare il nostro golfo con il suo splendido mare. Abbiamo lavorato tutto l’inverno per ingrandire il Parco, pulire altre aree del bosco, scoprire punti di vista panoramici e costruire innovativi elementi a nuove altezze su cui cimentarsi in piena sicurezza».

Otto grandi percorsi con diversi gradi di difficoltà per ragazzi e adulti e un percorso, con annessa casetta degli scoiattoli e carrucola “a portata di mamma e papà”, dedicato ai più piccoli tra i tre e i sei anni. Il Parco Avventura ha quindi ora un totale di nove percorsi con oltre sessanta piattaforme sugli alberi, tanti gli istruttori a disposizione.

«Abbiamo rinnovato tavoli, panche, gazebo e nuovi barbecue saranno a disposizione dei visitatori che desiderano organizzare pic nic o feste − aggiunge Benvenuto − Un’altra novità di quest’anno è la collaborazione con l’agenzia genovese Capriole sulle Nuvole, specializzata nell’animazione e nell’organizzazione di feste a tema per bambini. Capriole sulle Nuvole durante tutta la stagione estiva organizzerà al Parco spettacoli, feste e giochi per i più piccoli, con i personaggi in costume più amati dai bambini».

L’inaugurazione è in programma domenica 25 marzo dalle 10 alle 18. Dalle 15 alle 17,30 gli animatori di Capriole sulle Nuvole intratterranno i bambini con truccabimbi, baby dance e giochi, alle 16 ci sarà, in esclusiva, lo spettacolo gratuito “SuperPigiamini”. Sino alla fine delle scuole il Parco Avventura aprirà tutti i sabati, le domeniche e i festivi dalle 10 alle 18, dall’inizio delle vacanze scolastiche al 15 settembre sarà aperto tutti i giorni.