Come anticipato da Liguria Business Journal, il ministero dei Trasporti ha deliberato l’aumento della quota di finanziamenti per le infrastrutture della metropolitana che passa dai 137 milioni e 800 mila euro previsti a 152 milioni e 800 mila euro, con un incremento di 15 milioni da utilizzare per l’acquisto di tre nuovi vagoni ferroviari.

Il decreto, firmato qualche giorno prima della scadenza elettorale, scaturisce da una serie di incontri, telefonate e conference call attuate nel corso di questi mesi e dai rapporti intessuti con gli uffici tecnici e amministrativi del ministero dei Trasporti da parte dell’assessore alla mobilità Stefano Balleari.

«Prosegue l’impegno per fare crescere sempre più e sempre meglio la nostra città – dichiara Balleari – Tutto nasce dalle indicazioni del sindaco Marco Bucci di intensificare i rapporti con i vari ministeri. Queste nuove relazioni ci hanno consentito di ricevere questo importante contributo dopo quasi dieci anni in cui la rete metropolitana genovese non riceveva più alcun tipo di finanziamento».