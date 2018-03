La Spezia, torna l’appuntamento con Barchemercato

Dal 29 marzo al 2 aprile alla Spezia si rinnova in passeggiata Morin e lungo il porticciolo Assonautica “De Benedetti” l’appuntamento con Barchemercato, la rassegna del nuovo e dell’usato nautico che ogni anno richiama migliaia di visitatori grazie alla concomitanza con le festività di Pasqua.

La mostra mercato, giunta alla 14esima edizione e per questo divenuta evento simbolo della città e del suo mare, è organizzata da Blue Hub (azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria) e Assonautica provinciale con la collaborazione del Comune della Spezia e dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Giovedì 29 marzo alle 10,30 l’inaugurazione. L’ingresso è libero e l’apertura è tutti i giorni dalle 10 alle 19.

In vetrina lance, pilotine, gozzi, gommoni, motori marini, accessori e servizi per la nautica da diporto. Più di un centinaio le imbarcazioni in mostra: nuove e usate, a motore e a vela, dai 5 ai 12 metri. L’esposizione è sia a terra, lungo i 1600 metri di passeggiata, che a mare, lungo i 1.300 metri del porticciolo. Un’occasione per valutare nuovi arrivi e usato sicuro con la possibilità, su richiesta, di testare i mezzi in mare: opportunità, questa, molto apprezzata dai visitatori che arrivano anche da fuori regione, in particolare da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Gli operatori dell’edizione 2018 sono Beppenautica, Nautica Galimberti, Mec Marine Service – Pagliarini Group, M.G. Nautica, Motormat di G. Matana C., Motorvela, M.S. Nautica Service, Top Yacht. Stand istituzionali: Blue Hub, Cooperativa Mitilicoltori Associati, Comitato delle Borgate del Palio del Golfo. Il Centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato partecipa con due mezzi e, a cura dell’associazione Vela Tradizionale, è possibile salire a bordo della goletta Pandora, fedele riproduzione di un veliero dell’Ottocento particolarmente apprezzato dai bambini. Tra gli “ospiti” all’ormeggio anche il leudo Zigoela della Compagnia delle Vele Latine.

Barchemercato accoglie quest’anno anche un momento informativo dedicato alle imprese e a tutti gli interessati: nell’ambito del progetto Retic, la Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza alcuni approfondimenti su incentivi e progetti inerenti innovazione e digitalizzazione.